В США началась рецессия. Вашингтон все отрицает
Американская экономика сокращается два квартала подряд, что можно определить как «техническую рецессию». Однако Администрация Белого дома и Президент США Джо Байден отрицают это, пишет Voice of America.
Во втором квартале 2022 года ВВП Соединенных Штатов упал на 0,9%, что стало вторым квартальным снижением подряд. За первые три месяца 2022 года этот показатель снизился на 1,6%.
Экономисты называют это «технической рецессией». Но Вашингтон продолжает утверждать, что рецессия стране не грозит, а происходящее - обычный экономический спад.
Джо Байден заявил: «На мой взгляд, у нас не будет рецессии», так как, по его словам, уровень безработицы остается низким и составляет 3,6%.
Президента поддержала глава Министерства финансов США Джанет Йеллен, заявив, что экономика Соединенных Штатов замедляется, но это не рецессия, а необходимое явление после быстрого роста.
С ними не согласны экономисты, члены республиканской партии и даже главы некоторых городов. Например, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс признал, что Соединенные Штаты вступили в рецессию.
«Мы находимся в таком финансовом кризисе, какого вы себе и представить не можете. Уолл-стрит рушится, мы находимся в рецессии», - заявил Адамс. Замедление американской экономики происходит на фоне самой высокой за последние 40 лет инфляции и рекордного государственного долга.