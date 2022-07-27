В США началась рецессия. Вашингтон все отрицает

Американская экономика сокращается два квартала подряд, что можно определить как «техническую рецессию». Однако Администрация Белого дома и Президент США Джо Байден отрицают это, пишет Voice of America.

Во втором квартале 2022 года ВВП Соединенных Штатов упал на 0,9%, что стало вторым квартальным снижением подряд. За первые три месяца 2022 года этот показатель снизился на 1,6%.

Экономисты называют это «технической рецессией». Но Вашингтон продолжает утверждать, что рецессия стране не грозит, а происходящее - обычный экономический спад.

Джо Байден заявил: «На мой взгляд, у нас не будет рецессии», так как, по его словам, уровень безработицы остается низким и составляет 3,6%.