Премьер-министр Грузии: мы избежали войны, а теперь идем в Европу

Грузия прошла очень большое испытание, когда началась война в Украине, заявил сегодня в беседе с журналистами премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Мы прошли очень большое испытание, когда началась война в Украине, но наше правительство сумело сделать так, чтобы Грузия избежала этого испытания, несмотря на множество попыток, провокаций и прямых призывов… Наше правительство сумело избежать самого большого испытания, которое могло произойти с нашей страной, – это война. Мы смогли сохранить свою разумную национальную политику, мир и стабильность для нашей страны, поэтому двузначный экономический рост - это не случайность», - цитируют его «Новости-Грузии».

По его словам, сейчас Грузия должна продолжить спокойно и твердо движение страны вперед, и в то же время сделать все для того, чтобы максимально усилить отношения с главным стратегическим партнером – с Америкой. «Я, как глава правительства, буду делать все для того, чтобы усилить и утвердить наши отношения с США и ЕС. Это, конечно же, в интересах нашей страны, мы идем в Европу и не свернем с этого пути, и любые другие спекуляции на эту тему являются безосновательными», - добавил он.