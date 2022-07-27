Прокурор Эльнур Мусаев рассказал в Астрахани о загрязнении Каспия

В Астрахани состоялась пятисторонняя встреча представителей Генеральных прокуратур прикаспийских государств.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, 27 по 28 июля делегация Генеральной прокуратуры Азербайджана во главе с начальником Управления внеуголовных производств Эльнуром Мусаевым посетила город Астрахань для участия в пятисторонней встрече представителей генпрокуратур прикаспийских стран, посвященной обсуждению вопросов борьбы с правонарушениями, в том числе юридических нарушений в бассейне Каспийского моря.

На встрече Эльнур Мусаев выступил с докладом о мерах, предпринимаемых для предотвращения загрязнения акватории Каспийского моря, охраны биоресурсов, формирования законодательной базы, специализации уполномоченных государственных структур и координации межведомственной деятельности.