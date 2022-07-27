Сахиль Бабаев выслушал жителей Гобустана и Шемахи

В пресс-службе министерства сказали, что во время приема граждане интересовались программами трудоустройства, социальным обеспечением, вопросами оценки инвалидности, обеспечения жильем и т.д. Среди обратившихся граждан были члены семей шехидов и ветераны войны.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в Гобустане принял в индивидуальном порядке жителей Гобустанского и Шемахинского районов.

Сахиль Бабаев также встретился с жителем района Арифом Велиевым, отцом шехида Героя Отечественной войны Эльяра Велиева. Министр поинтересовался социальным положением семьи шехида, подчеркнув, что забота о семьях шехидов является одним из основных направлений деятельности министерства.

В ходе приема заявления граждан рассматривались на месте, принимались соответствующие меры. Несколько граждан были направлены на рабочие места, соответствующие их трудовой квалификации.

На основе обращений были приняты решения по таким вопросам, как поддержка в создании малого семейного хозяйства в рамках программы самозанятости, привлечение к профессиональному обучению, назначение адресной социальной помощи, повторная оценка инвалидности и т.д.