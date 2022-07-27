Шакиру хотят посадить на восемь лет

Прокуратура Испании запросила 8 лет тюрьмы и более €23 млн штрафа для певицы Шакиры по делу о налоговом мошенничестве на сумму €14,5 млн, сообщает газета El Pais.

Шакиру обвиняют в неуплате налогов в период с 2012 по 2014 годы. Представители певицы сообщают, что в это время она не жила в Испании. Кроме того, как утверждает сама Шакира, несмотря на несогласие с обвинением в неуплате долга, она заплатила в казну Испании $17,2 млн. По словам юристов певицы, она переехала в Испанию только в 2015 году, а до этого времени была налоговой резиденткой Багамских островов, однако, по данным обвинения, в 2012 году Шакира купила дом в Испании, арендовала студию звукозаписи и, будучи беременной, наблюдалась в клинике в Барселоне.