Заждались Министерство науки и образования

Наиля Аббасова 15:59

В четверг, 28 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О некоторых мерах по совершенствованию управления в области науки и образования в Азербайджанской Республике». Согласно указу, научные учреждения и организации, а также другие структуры Национальной академии наук Азербайджана переданы в подчинение Министерства науки и образования, которое будет проводить государственную политику и регуляцию в сфере науки. Министерству переданы полномочия по координации деятельности научных учреждений и организаций. Представляем мнения и ожидания научной общественности по данным реформам.

Профессор Мюнхенского технического университета Масуд Эфендиев: «Роль образования и науки незаменима для будущего каждой нации и, как следствие, человечества. Когда я говорю об уровне гуманитарного образования и о науке, никогда не разделяю эти два определения, ведь они дополняют друг друга. Вклад единства науки и образования в Азербайджане в будущее развитие страны очень важен. Использование потенциала Национальной академии наук для повышения научной мощи университетов принесет положительные результаты».

Профессор Даремского университета Великобритании Нигяр Хашимзаде: «Новая структура позволит привести систему в соответствие с самыми высокими мировыми стандартами. Студенты и преподаватели будут иметь доступ к современным, хорошо оборудованным лабораториям и библиотекам. Следует отметить, что в Великобритании, помимо научно-исследовательских институтов при университетах, действуют также независимые научно-исследовательские институты, финансируемые государством. Фундаментальные науки не могут существовать без государственной поддержки. Отрадно видеть неустанную поддержку государством научных исследований и образования в Азербайджане».

Профессор Кембриджского университета Великобритании Гариб Муршудов: «Реформы в организации науки в Азербайджане очень важны. Такие реформы должны осуществляться параллельно с экономическими реформами. Непременным звеном здесь является интеграция науки и образования. Поскольку развитие науки в мире, особенно фундаментальной науки, в большей степени зависит от университетов, мы приветствуем совместную координацию научной и образовательной политики в Азербайджане».

Доктор философии, профессор Салахаддин Халилов: «Интеграция науки и высшего образования является потребностью времени. Я рад, что наконец был выбран этот путь, хотя он и является непростым. Указ Президента - это только начало, зеленый свет перед долгим путем. Его успешность зависит от того, насколько ученые и административные учреждения готовы к этому сотрудничеству».

Доктор технических наук, профессор Рафик Алиев: «Выражение «сила в науке» означает не физическую силу, а силу, сформированную общими знаниями, собранными воедино. Основная сила науки в мире находится в университетах. Поэтому совместное управление наукой и образованием будет только способствовать развитию страны. Желаю Министерству науки и образования успехов на этом пути».

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов: «Указ, подписанный господином Президентом на днях, направлен не на упразднение НАНА, а на начало нового этапа интеграции науки и образования. Упомянутый Указ будет способствовать успешной реализации государственной политики и регулирования в сфере науки, налаживанию скоординированных действий в этой сфере. Мы верим, что и Министерство науки и образования, и Национальная академия наук достойно справятся с этой непростой и ответственной задачей».