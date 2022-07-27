В США продали наручные часы Гитлера

Наручные часы, предположительно, принадлежавшие Адольфу Гитлеру, были проданы на аукционе в США за $1,1 млн. Об этом пишет Deutsche Welle.

На аукционе в американском штате Мэриленд были проданы часы, на золотом корпусе которых выгравированы орел, свастика и инициалы лидера германских нацистов. Как утверждают организаторы из аукционного дома Alexander Historical Auctions, часы прошли все проверки, которые подтвердили их принадлежность Адольфу Гитлеру.

По информации аукционного дома, ушедшие с молотка золотые часы были подарены Гитлеру в 1933 году членами НСДАП. Их обнаружил французский солдат в резиденции Гитлера 4 мая 1945 года - четыре дня спустя после его самоубийства. Утверждается, что часы находились во владении семьи солдата на протяжении десятилетий.