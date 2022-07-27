Яркие условия Yelo Bank для бизнесменов

- Сумма кредита составляет до 5 000 000 манатов (эквивалент в долларах/евро)

- Процентная ставка от 5% годовых

- Льготный период до 36 месяцев

- Срок оплаты кредита до 120 месяцев

Почему бизнес-кредит от Yelo Bank? Оформление кредита происходит в короткие сроки, и можно более эффективно использовать свое драгоценное время и посвятить его своему бизнесу. Сумма кредита определяется в зависимости от оборота и объема вашего бизнеса. К тому же можно получить кредит как под залог, так и без залога, по кредиту это может быть как движимое и недвижимое имущество, а также торговое оборудование.

Предоставление профессиональных финансовых услуг владельцам малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов Yelo Bank. Бизнес-кредиты в настоящее время составляют 70% от общего кредитного портфеля Yelo Bank. Это показатель того, что бизнесмены также доверяют Yelo Bank. Выберите Yelo Bank для развития своего бизнеса.

Заказать бизнес-кредит, не приходя в отделение: https://bit.ly/ylsmf

Есть дополнительные вопросы о банковских услугах? Тогда звоните по номеру 981 или пишите в аккаунты банка в Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – яркий банкинг!