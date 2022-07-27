Додон о вероятной войне Молдовы с Россией

Экс-президент Молдовы Игорь Додон уверен, что власти страны в лице нынешнего лидера Майи Санду и партии «Действие и солидарность» хотят втянуть ее в войну с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Марионеточное руководство страны во главе с Майей Санду готово на все, лишь бы остаться у власти и «оправдать» ввод войск НАТО в Молдову», - заявил Додон.

По его мнению, возможным конфликтом с Россией Санду хочет отвлечь людей от серьезных экономических проблем, высоких тарифов и низких пенсий. «Власти уже открыто говорят о втягивании Молдовы в региональную войну, хотя реальных предпосылок и рисков нет», - отметил экс-президент.

Молдове, считает Додон, нужны нейтралитет и сбалансированные внешние отношения. «Молдова не хочет войны и не хочет враждебной политики с Россией или любой другой страной», - подчеркнул он.