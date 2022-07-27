Убийцу ЛГБТ-активиста отправили в тюрьму на девять лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Амруллы Гюльалиева, обвиняемого в убийстве двоюродного брата 24-летнего Аваза Шихмамедова (Аваз Хафизли).

Как сообщает haqqin.az, на сегодняшнем заседании суда был зачитан приговор Амрулле Гюльалиеву, согласно которому девять с половиной лет он проведет в местах лишения свободы.

Аваз Шихмамедов был убит 22 февраля этого года во дворе своего дома в поселке Балаханы. Обвиняемый в совершении преступления Амрулла Гюльалиев заявил, что инцидент произошел на фоне разногласий. Шихмамедов, сотрудничавший с «13 каналом» и рядом других интернет-телеканалов, был известен как ЛГБТ-активист и принимал участие в протестах против нарушений прав секс-меньшинств.