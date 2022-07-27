В Азербайджане каждый день убийства на почве ревности
В селе Шорали Бардинского района произошло убийство на почве ревности, сообщает прокуратура района.
Согласно информации, жительница села Айсу Черкезли (1994 г.р.) на почве ревности нанесла многочисленные ножевые ранения своему супругу Нурлану Черкезли. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
По факту в прокуратуре Бардинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).
Айсу Черкезли задержана в качестве подозреваемой. Продолжаются оперативно-следственные действия.