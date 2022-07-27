Сотрудничество Китая с Сирией обеспокоило Израиль

Сирия получит из Китая современное оборудование связи, направленное на улучшение инфраструктуры локальной сети, особенно в тех районах, которые сильно пострадали в ходе гражданской войны, что вызывает беспокойство в Израиле, сообщает Breaking Defense со ссылкой на собственные источники.

Источники в израильской обороне сообщили изданию, что точный тип систем связи, которые будут поставлены в Сирию, неясен, однако ожидается, что это будет тип, который заполнит существующие пробелы в сирийской сети военной связи. Собеседники издания опасаются, что это может быть лишь верхушкой айсберга китайской помощи Сирии в ее усилиях по восстановлению своих вооруженных сил. «Мы считаем, что многие [объекты] сирийской армии будут восстановлены китайцами, у которых есть возможность привлечь тысячи рабочих для завершения работ в кратчайшие сроки», - сказал один из источников.

Источник также отметил, что китайское оборудование может осложнить проведение Израилем операций в Сирии: «Системы российского производства, используемые сирийцами, практически бесполезны против передовых систем вооружения, подобных тем, которые используются Израилем».