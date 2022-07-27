Генпрокурор и судьи будут получать больше

Месячный оклад генерального прокурора Азербайджана установлен в размере 3 260 манатов. Это нашло отражение в изменении в распоряжении «О материальном и социальном обеспечении сотрудников органов прокуратуры Азербайджана», подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

До этого месячный должностной оклад генерального прокурора Азербайджана равнялся месячному должностному окладу председателя Верховного суда Азербайджана. Кроме того, увеличены зарплаты судей.

До настоящего времени председателю Верховного суда выплачивался ежемесячный должностной оклад, равный окладу председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики (2 475 манатов). Согласно закону, председатель Верховного суда будет получать зарплату в размере 3 550 манатов. В том числе, согласно действующему закону, председателю Верховного суда будет выплачиваться надбавка к должностному окладу, равная месячному должностному окладу. То есть председатель Верховного суда в общей сложности будет получать 7 100 манатов в месяц.