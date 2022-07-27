Израильтяне слили иранские беспилотники в Москве

В среду, 27 июля, «Боинг-747» авиакомпании «Фарс Эйр Кешм» прилетел в московский аэропорт Шереметьево из иранского города Решт, передает израильский 9 канал.

Согласно информации, этот авиаперевозчик связан с Корпусом стражей исламской революции. Самолеты данной авиакомпании использовались для поставок вооружения ливанской «Хезболле».

Официальной информации о характере груза нет. Издание приводит мнение блогера «Абу Али», который освещает ближневосточные события. Блогер считает, что самолет мог доставить иранские беспилотные летательные средства. «Абу Али» отмечает, что этот же самолет использовался для доставки беспилотников «Мохаджер-6» в Эфиопию.

11 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что Иран может поставить России ударные беспилотники и готов в ближайшее время начать обучение российских военных управлению ими.