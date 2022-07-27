В горах Гудаури в Грузии упал спасательный вертолет, который был направлен на курорт для помощи, передают «Новости-Грузии».

Согласно данным, вертолет службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД должен был достать из ущелья двух человек, которые попали в аварию – параплан натолкнулся на скалу. По словам очевидцев, параплан приземлился в труднодоступном месте - узком ущелье. Судя по кадрам, вертолет не справился с управлением.

По предварительным данным, в вертолете находились пять человек - двое пилотов и три спасателя. Ведомство выясняет детали случившегося.