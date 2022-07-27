Сегодня в индийском Ченнаи началась 44-я по счету шахматная Олимпиада.

И мужская, и женская сборные Азербайджана являются 6-ми по рейтингу среди участников соревнований. Стоит сказать, что в Олимпиаде по понятным причинам не играет Россия. Также из фаворитов бросается в глаза отсутствие сборной Китая.

Чуть позже определятся наши соперники во 2-м туре.

И женская сборная Азербайджана одержала в 1-м туре сухую победу со счетом 4:0.

В 1-м туре мужская сборная Азербайджана играла с Алжиром и выиграла со счетом 4:0. На первой доске у нас сегодня играл Рауф Мамедов, на второй – Гадир Гусейнов, на третьей – Васиф Дурарбейли, на четвертой – Ниджат Абасов. Лидер команды Шахрияр Мамедъяров 1-й тур пропускал.

Напомним, что Теймур Раджабов из-за болезни отказался от участия на Олимпиаде.

В женском турнире Азербайджан играет с ОАЭ, и уже одержал победу. Счет 3:0. Свои партии выиграли Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Ульвия Фаталиева. Партия с участием Говхар Бейдуллаевой еще продолжается. И здесь тоже первый номер команды – Гюнай Мамедзаде – в 1-м туре не сыграла.

Всего в шахматной Олимпиаде участвуют 188 мужских команд и 162 женские. Соревнование будет состоять из 11 туров и завершится 9 августа.