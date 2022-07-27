Иностранных пленных перевозят на Донбасс: вероятно, для оглашения смертной казни

Военнопленных из "Интернационального легиона" россияне перемещают в Донбасс. Это делается для незаконного суда над ними в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также для вынесения приговора в виде смертной казни. Такой информацией в разговоре с 24 каналом поделился спикер "Интернационального легиона" Дамьен Магру.

"Есть теория, что это делают для того, чтобы им могли объявить смертную казнь. И это очень беспокоит, что военных перевозят против их воли в другой регион. Но это военное преступление", - сообщил Магру.

По словам спикера, сейчас стало сложно определить, где находятся иностранные пленные и как к ним относятся. Украинская сторона всячески пытается вернуть легионеров, которые оказались в руках россиян. Работа в этом направлении ведется на уровне высшего руководства страны.