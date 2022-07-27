В ходе мероприятия на панели, посвященной ”Железному Кулаку", выступили ветераны 44-дневной Отечественной войны, а также ответственные работники Министерства оборонной промышленности.

В лагере “Летний Фест - Железный Кулак”, проводимом на территории Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси, Министерством оборонной промышленности была организована специальная выставка различных видов оружия и боеприпасов.

В рамках выставки молодежь ознакомилась со стрелковым оружием, предназначенным для обучения военно-оборонного назначения - автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, пистолетами, минометами, минами, ракетами, а также беспилотными летательными аппаратами İtiqovan и “Орбитер-3”.

Затем участники лагеря проверили навыки стрельбы на электронном тренажере, организованном Миноборонпромом, и приняли участие в конкурсе по сборке современных автоматов производства министерства. Молодым людям, показавшим высокие результаты в обоих соревнованиях, были вручены призы.

Организаторы и участники лагеря выразили глубокую признательность главе государства Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное внимание и заботу. Представители молодежи также поблагодарили министра оборонной промышленности Мадата Гулиева за организацию выставки и выразили желание, чтобы подобные мероприятия проводились регулярно.