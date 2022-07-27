Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 17:40

Украина готовится к третьей фазе войны – переходу в контрнаступление и освобождению юга страны от российской оккупации. Критика украинских властей в нерешительности Запада возымела действие – страны НАТО постепенно наращивают поставки оружия для ВСУ. Под обстрелами российских ракет Украина создает современную армию натовского образца. Германия начала производство для Киева дополнительных 100 современных самоходных гаубиц «Panzerhaubitze 2000», Бундесвер ведет активную подготовку первых украинских солдат для пользования гаубицами этого типа. Но даже при этом оппозиция в Бундестаге требует от правительства дать «зеленый свет» для немедленной доставки в Украину всех без исключения систем вооружения.

За океаном группа американских сенаторов в обход Белого дома обратилась в Пентагон с призывом без промедления предоставить Украине все оружие, которое запрашивает Киев, в том числе оперативно-тактические системы ATACMS, способные поражать цели на расстоянии свыше 280 километров. О том, как будет складываться ситуация на войне в Украине, haqqin.az вновь побеседовал с аналитиком американского Фонда Джеймстаун Владимиром Сокором.

- Судя по всему, дела у Москвы в Украине идут неважно. Под Высокопольем 49-я российская армия почти в котле, из-за нехватки живой силы Москва начала вооружать криминал. Заключенным в колониях обещают скосить сроки, если они поедут воевать, а комплексы HIMARS продолжают методично уничтожать базы обеспечения российской армии в Донбассе. Как бы Вы охарактеризовали ситуацию на фронте в Украине? - Тем не менее пока она складывается в пользу России, хотя многие обозреватели считают, что стратегия России на войне в Украине полностью провалилась. Я думаю, что это не совсем так. Российская стратегия действительно не сработала так, как рассчитывало в начале войны российское политическое и военное руководство. Тем не менее Россия все еще в выигрыше, поскольку сумела оккупировать дополнительную часть украинской территории. Это факт, отрицать который невозможно, такова печальная реальность. Президент Зеленский и украинское правительство планируют перейти в контрнаступление. Об этом они говорили еще в апреле. Однако необходимое ВСУ западное оружие поступает очень медленно и в недостаточном количестве. Одна из причин заключается в том, что страны, вооружающие Украину, не имеют ясной концепции по поводу оружия, поставляемого Киеву. Каждая из них в отдельности обсуждает, какое оружие необходимо ВСУ. В результате на принятие решений о поставках оружия в Вашингтоне, Берлине или Лондоне уходит слишком много времени. В начале эти страны решили поставлять только легкое вооружение – им казалось, что поставки тяжелых видов приведут к эскалации конфликта. А его было явно недостаточно для противодействия российскому наступлению. Потом западные державы начали спорить, стоит ли поставлять Украине артиллерию или нет. А если поставлять, то какую - легкую или тяжелую. На это также потребовалось определенное время. Потом они долго обсуждали, поставить ли Украине самолеты, и пришли к выводу, что нет, не стоит. Затем они обсуждали, насколько правильными будут поставки для ВСУ танков и БТРов. И тоже отказались от этой идеи, после чего Польша на свой страх и риск передала украинцам партию тяжелых танков.

Короче, Запад до сих пор не решается поставлять Украине наступательное оружие. Последние успехи украинских войск связаны с применением американских систем залпового огня M142 HIMARS дальностью действия до 80 километров. В то же время передавать украинцам HIMARS с дальностью поражения до 300 километров Вашингтон не решается, ибо не хочет, чтобы ВСУ поражали цели на российской территории. Сегодня я думаю, что скоро в Вашингтоне, Лондоне и Берлине пересмотрят эту позицию и начнут поставлять Украине самое современное, наступательное оружие НАТО. Есть и еще одна причина, по которой Запад медлит с поставкой оружия Украине. Дело в том, что в войнах в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии Соединенным Штатам и НАТО противостояли не регулярные армии, а полурегулярные формирования, а то и просто небольшие террористические группировки, вооруженные автоматами и базуками. Вот почему военно-промышленный комплекс западных стран производил в очень малых объемах оружие, предназначенное для противостояния регулярным армиям. Теперь же НАТО необходимо в сжатые сроки нарастить производство оружия, которое может быть применено против такой армии, как российская. Факт, что на данный момент в арсенале стран Запада нет столько оружия, чтобы оснастить им Украину и при этом не ослабить собственную безопасность. В Пентагоне и в Министерстве обороны ФРГ не без оснований опасаются, что из-за интенсивных поставок оружия в Украину страны Запада могут остаться без тяжелого вооружения. - Один российский политолог обратил внимание на то, что август для Путина и россиян – месяц сакральный. Многие критические события в истории России происходили именно в августе. Как, по-Вашему, готова ли Украина перейти в августе в контрнаступление? - «Окно возможностей» для Киева открыто до ноября нынешнего года. Однако, чтобы им воспользоваться, украинцам нужно гораздо больше систем залпового огня HIMARS, артиллерии, вертолетов и тяжелых танков. Без них перейти в контрнаступление ВСУ не смогут. Сейчас Москва создает на оккупированных территориях глубоко эшелонированную оборону. Фортификационные сооружения первой линии уже построены, и теперь Россия возводит второй и даже третий эшелоны. Один из законов войны гласит, что для любого контрнаступления требуется превосходство над противником в пропорции 3:1. Пока Украина не располагает таким количеством оружия, чтобы иметь подобное преимущество.

Если до ноября Украина не получит оружие и не перейдет в контрнаступление, Россия сможет закрепиться на оккупированных территориях – как известно, контратаковать в зимних условиях очень сложно. - Может ли Москва установить на захваченных украинских территориях ядерное оружие? - Белый дом и европейцы всерьез опасаются ядерной войны в то время, как Москва делает вид, что совершенно ее не боится. В этом, собственно, и заключается слабость современного Запада. В годы холодной войны политические лидеры США и Западной Европы прорабатывали все сценарии войны с СССР, включая ядерный конфликт, у них было достаточно информации и знаний о том, что следует делать в такой ситуации, они готовились к ней и проводили соответствующие учения. Нынешнее же поколение западных лидеров, сформировавшееся после холодной войны, довольно слабо разбирается в ядерной проблематике и, как следствие, боится ядерного конфликта. Что, в свою очередь, подпитывает уверенность российского руководства в том, что «атомный шантаж» работает и сдерживает противодействие Запада. Добавлю к сказанному, что в арсеналах Запада очень мало небольших тактических ядерных бомб – в этом виде оружия у России ощутимое превосходство. Да, на Западе уверены, что Украина должна себя защитить, но это не означает, что Киев должен победить. Влиятельные политические лидеры, такие как Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, а также большинство чиновников в Белом доме по-разному толкуют понятия «Дать Украине победить» или «Помочь Украине защитить себя». Победа Украины в войне будет означать вступление Запада в прямую конфронтацию с РФ. Поэтому в Вашингтоне, Берлине и Париже предпочитают говорить не о победе Киева, а о том, что украинцы не должны дать Путину выглядеть победителем. Подобная двусмысленность наводит на мысль, что на самом деле, Запад рассчитывает на компромиссное завершение войны, при котором Россия, закрепившись на захваченных территориях Украины, прекратит боевые действия. При этом линия фронта по сравнению с войной 2014 года расположится на несколько десятков километров западнее.

- Лавров возложил на Запад ответственность за отсутствие перемирия с Украиной. Может ли Киев пойти на прекращение огня с Москвой? - Любое перемирие с последующими переговорами или без таковых означает при существующей линии фронта раздел Украины по примеру Кореи, Кипра или Германии 1945 года. Россия стремится удержать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. На юге Украины находятся самые плодородные земли, а это значит, что Россия будет продавать ворованное зерно из украинских областей. Кстати, уже сейчас Москва экспортирует его под видом собственного. При таком перемирии над Одессой будет перманентная угроза со стороны Николаева, перед которым россияне прочно окопались. У Кремля также будет возможность в любой момент блокировать с моря украинские порты. Сейчас они разблокированы, но у РФ останется немало возможностей оперативно восстановить статус-кво. Харьков, второй по величине город Украины, будет оставаться в зоне досягаемости российской артиллерии ближнего действия, а тяжелая индустрия Донбасса и химическая промышленность отойдут к РФ. У Киева останется разрушенная российскими бомбардировками инфраструктура, жилые дома, промышленность и пр. Оставшаяся часть Украины будет бедной и разрушенной территорией, в которой ЕС вряд ли увидит потенциального партнера. И все это может стать реальностью, если западные державы не вооружат Украину для паритетного противостояния России и не обучат ее армию обращению с оружием НАТО. Но если США, Великобритания и Польша сделают это в кратчайшие сроки, у Киева появятся шансы для весьма успешного контрнаступления. Тем более что российские солдаты воюют крайне неэффективно в то время, как в украинской армии, да и в самом народе очень высок моральный настрой. По последним опросам общественного мнения, до 80-90 процентов населения Украины выступают против перемирия и за контрнаступление, пусть даже ценой огромных жертв. И это значительно повышает шансы контрнаступления ВСУ на успех.