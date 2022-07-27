Обои с неполиткорректной картой: В Госдуме призвали срочно принять меры

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение Комитету по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов «Леруа Мерлен», где продаются обои с неполиткорректной картой. Он требует принятия оперативных мер реагирования.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, к Володину обратились жители Москвы, обнаружившие при покупке детских фотообоев с картой мира в магазине «Леруа Мерлен» изображение территории Крыма как части Украины. На этой карте также не оказалось «независимых» Южной Осетии, Абхазии, «ЛНР» и «ДНР».

По мнению Вячеслава Володина, «это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться».