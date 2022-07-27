У Зеленского выдвинули свою версию трагедии в Еленовке

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович не исключает, что Россия могла быть причастна к убийству десятков украинских военнопленных в колонии Еленовки.

«Предварительно, это не столько (или не только) обстрел, сколько - похоже на попытку убрать следы после событий, происшедших в здании. Один из главных признаков - люди в здании не разбросаны как от взрыва, а похожи на обгоревшие тела, которые были мертвы на момент начала пожара», - написал он в Twitter.

По словам Арестовича, специалисты-пиротехники, анализируя российское видео из Еленовки, говорят, что картина больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела.