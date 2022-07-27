У Зеленского выдвинули свою версию трагедии в Еленовке
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович не исключает, что Россия могла быть причастна к убийству десятков украинских военнопленных в колонии Еленовки.
«Предварительно, это не столько (или не только) обстрел, сколько - похоже на попытку убрать следы после событий, происшедших в здании. Один из главных признаков - люди в здании не разбросаны как от взрыва, а похожи на обгоревшие тела, которые были мертвы на момент начала пожара», - написал он в Twitter.
По словам Арестовича, специалисты-пиротехники, анализируя российское видео из Еленовки, говорят, что картина больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела.
Ранее Россия заявила, что Украина ударила ракетами HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки в Донецкой области, в результате чего погибли 40, ранения получили 75 военнопленных украинцев, в числе которых были «азовцы».
По утверждению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, удар был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS.
В свою очередь, Генштаб ВС Украины заявил, что артиллерийский обстрел осуществили 29 июля российские военные.