Джейхун Байрамов: Действия Армении не соответствуют взятым на себя обязательствам

«Действия армянской стороны не соответствуют взятым на себя ими обязательствам». Такое мнение выразил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время приема нового посла Словакии в Баку Милана Лайчака.

Глава ведомства отметил, что армянская сторона создает трудности в обеспечении мира.

Джейхун Байрамов также проинформировал словацкого дипломата о минной проблеме, представляющей прямую угрозу жизни людей на освобожденных территориях, а также о восстановительных и строительных работах, проводимых в постконфликтный период.