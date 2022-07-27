Эмин Амруллаев: Министерство науки и образования не является научным учреждением

«Министерство науки и образования не является научным учреждением. Речь идет об управлении сферой науки». Об этом в интервью телеканалу AzTV заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Э.Амруллаев отметил, что сотрудничество науки и образования долгое время обсуждалось в азербайджанском обществе, и добавил, что согласно указу президента, вновь созданная структура осуществляет регулирующие функции в области науки и координацию научной деятельности, административное управление, финансирование науки.