Центробанк России начал готовиться к прекращению биржевых торгов долларом

Центральный банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов, передает Forbes.

В публикации утверждается, что такую меру могут принять в случае, если под антироссийские санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа. В этом случае валютные торги будут парализованы, поэтому Центробанк России начал готовиться к подобному сценарию.

Издание отмечает, что в качестве альтернативы регулятор рассматривает аналог Bloomberg - платформы, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков.

Ранее стало известно, что индекс Мосбиржи упал до минимумов с начала войны в Украине.