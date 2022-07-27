Служба государственной безопасности Азербайджана заявила, что на основании поступившей информации о многочисленных фактах совершения мошеннических действий в отношении участников второй карабахской войны от имени должностного лица в СГБ было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что гражданин Азербайджана Алиев Эльвин Фирудин оглу (1987 года рождения) собрал в информационных ресурсах информацию о лицах, принимавших участие в 44-дневной войне, установил телефонную связь с уполномоченными лицами местных органов исполнительной власти по территориям проживания последних, представил себя в качестве заведующего отделом в Администрации президента Азербайджана и под предлогом предоставления единовременной материальной помощи связался с Рустамом Бакаровым, Васифом Софиевым, Вусалом Алиевым, Исраилом Гулузаде, Эмином Азимзаде, Магомедом Мамедовым и другими, обеспечил перевод денежных средств на принадлежащий ему банковский счет, перечислив каждому по отдельности различные суммы для якобы открытия банковских счетов и других текущих расходов.