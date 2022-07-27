Минобразования: сокращений среди ученых не будет

«Сокращения среди ученых категорически не планируется». Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в интервью AzTV.

Он отметил, что цель состоит не в том, чтобы кого-то увольнять, подвергать дискриминации по возрасту.

«Долгосрочное развитие невозможно без науки. В общем, сокращений и оптимизаций, вероятно, не будет», - сказал министр.

Относительно того, в каком направлении будут действовать новые агентства, министр отметил, что эти структуры будут осуществлять координацию на соответствующем уровне образования.