Индия хочет дешевую российскую нефть

Индийские нефтяные компании хотят расширить каналы импорта дешевой нефти, покупая не только напрямую у России, пишет Bloomberg.

Издание утверждает, что национальные нефтеперерабатывающие заводы, в числе которых Indian Oil Corp., начали интересоваться покупкой сырья у некрупных международных трейдеров. Те предлагают топливо, от которого отказались продавцы углеводородов покрупнее после начала войны в Украине.

По словам представителей Индии, работать с мелкими поставщиками проще и быстрее, чем напрямую с российскими производителями.