В Бразилии зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян
В Бразилии впервые умер человек, заразившийся оспой обезьян, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, у умершего имелись проблемы с иммунитетом.
В Бразилии впервые умер человек, заразившийся оспой обезьян, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, у умершего имелись проблемы с иммунитетом.
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