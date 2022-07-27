Украина обратилась в ООН из-за трагедии в Оленовке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ООН посетить колонию в Оленовке. Об этом глава украинской дипломатии написал в Твиттере.

«Я призываю ООН, которая способствовала эвакуации украинских военнослужащих из «Азовстали», решительно осудить обстрел Оленовской колонии и посетить место для установления всех фактов этого ужасающего преступления. Я также призываю проверить всех украинских военнопленных», - отметил Кулеба.

Ранее в Украине открыли уголовное производство по факту обстрела Оленовки /Еленовки/ Донецкой области, в результате которого погибли около 40 и были ранены 130 человек.