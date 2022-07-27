Блинкен и Лавров впервые поговорили с начала войны в Украине

Он заявил, что надавил на Кремль с тем, чтобы он принял предметное предложение, которое Вашингтон выдвинул в отношении возможности обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и России.

«Ранее сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа», - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу, 29 июля, телефонный разговор, сообщил госсекретарь во время пресс-конференции.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили соглашение о создании гуманитарного коридора для вывоза из Украины по Черному морю сельхозпродукции.

«Я также подчеркнул, что мир ожидает от России выполнения своих обязательств в рамках сделки, достигнутой с Украиной, Турцией и ООН по поставкам зерна из Украины. Важно и жизненно необходимо, чтобы Россия выполнила взятые на себя обязательства, которые она дала всему миру. Как я уже сказал, мы стремимся к тому, чтобы это произошло как можно скорее», - сказал Блинкен.

По свидетельству госсекретаря, он предупредил Лаврова о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции в отношении Москвы в случае вхождения в состав России ряда районов Украины.

«Мир не признает аннексии. Мы навяжем России дополнительные значительные издержки, если она продолжит реализацию своих планов», - подчеркнул Блинкен.