Армен Григорян: Армения будет продолжать процесс нормализации отношений с Турцией

«Спецпредставители Армении и Турции достигли конкретных договоренностей об открытии границы для граждан третьих стран и начале грузовых авиаперевозок между двумя странами». Об этом в интервью «Арменпресс» заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Он отметил, что в телефонном разговоре, состоявшемся 11 июля, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились реализовать эти договоренности и предпринять дальнейшие шаги.

«Однозначно, что мы будем придерживаться этих договоренностей», - сказал Григорян, добавив, что Евросоюз, Иран, Россия, США, Франция и Грузия поддерживают процесс нормализации армяно-турецких отношений.