Чавушоглу о возможном сотрудничестве с Россией в производстве Bayraktar

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не объявляла о возможном сотрудничестве с Россией в вопросе совместного производства ударных беспилотников Bayraktar, передает TRT.

«Турция официально не объявляла о таком интересе. Советую меньше доверять в этом вопросе сообщениям СМИ, делать спекуляции на основе этого неправильно», - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране 19 июля предложил наладить сотрудничество в вопросе производства беспилотников Bayraktar.

Сегодня глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир официально сообщил, что вопрос такого сотрудничества по линии его ведомства пока не рассматривается.