Что сказал Лавров Блинкену?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил вернуться в русло «тихой дипломатии» в вопросе обмена заключенными, говорится в заявлении МИД РФ.

«Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», - процитировали Лаврова в ведомстве.