МИД Азербайджана соболезнует

«Азербайджан поддерживает Грузию в это трудное время». Такое сообщение на своей странице в социальной сети Twitter написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выражая соболезнования своему грузинскому коллеге Илье Дарчиашвили.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что очень опечален известием о крушении вертолета пограничной полиции в Гудаури.

«Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и дружественному народу Грузии», - написал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Напомним, что ранее сегодня в результате крушения вертолета в долине Тетри Арагви в Грузии погибли 8 человек.