МИД Азербайджана соболезнует
«Азербайджан поддерживает Грузию в это трудное время». Такое сообщение на своей странице в социальной сети Twitter написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выражая соболезнования своему грузинскому коллеге Илье Дарчиашвили.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что очень опечален известием о крушении вертолета пограничной полиции в Гудаури.
«Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и дружественному народу Грузии», - написал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Напомним, что ранее сегодня в результате крушения вертолета в долине Тетри Арагви в Грузии погибли 8 человек.
The news on border police helicopter crash in the Gudauri resort area of #Georgia deeply saddened us. We express our heartfelt condolences to the families of the deceased and People of friendly Georgia. #Azerbaijan stands by Georgia in this difficult time.— Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) July 29, 2022
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