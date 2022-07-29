SOCAR предупреждает: мошенники пользуются именем компании в сети

«В последнее время от имени Государственной нефтяной компании Азербайджана – SOCAR юридическим и физическим лицам поступают различные предложения об индивидуальном и кооперативном сотрудничестве, трудоустройстве, а также о реализации инвестиционных возможностей и т.д. Подобные запросы в основном подаются через социальные сети, электронную почту или телефонные звонки». Об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой SOCAR.

В компании отметили, что лица, которые занимаются мошенничеством, пользуясь именем SOCAR, не имеют никакого отношения к нашей компании.

«Кроме того, SOCAR не несет никакой ответственности за обещания, данные от ее имени. Просим граждан, столкнувшихся с подобными случаями, немедленно обратиться в правоохранительные органы и направить данную информацию на электронную почту компании [email protected]", - говорится в сообщении.