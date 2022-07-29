SOCAR предупреждает: мошенники пользуются именем компании в сети
«В последнее время от имени Государственной нефтяной компании Азербайджана – SOCAR юридическим и физическим лицам поступают различные предложения об индивидуальном и кооперативном сотрудничестве, трудоустройстве, а также о реализации инвестиционных возможностей и т.д. Подобные запросы в основном подаются через социальные сети, электронную почту или телефонные звонки». Об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой SOCAR.
В компании отметили, что лица, которые занимаются мошенничеством, пользуясь именем SOCAR, не имеют никакого отношения к нашей компании.
«Кроме того, SOCAR не несет никакой ответственности за обещания, данные от ее имени. Просим граждан, столкнувшихся с подобными случаями, немедленно обратиться в правоохранительные органы и направить данную информацию на электронную почту компании [email protected]", - говорится в сообщении.
В SOCAR также отметили, что по данному вопросу уже направлено обращение в правоохранительные органы.
«С целью недопущения того, чтобы наши граждане стали жертвами мошенничества, через медиа-ресурсы и аккаунты SOCAR в социальных сетях регулярно предоставляется информация. На обращения граждан в SOCAR по этому вопросу также немедленно отвечают, подробно информируют о таких случаях мошенничества.
Напоминаем, что набор сотрудников в SOCAR осуществляется на конкурсной основе в соответствии со стандартами и утвержденным регламентом компании.
Пользуясь случаем, мы еще раз призываем наших граждан быть осторожными в этом вопросе», - заключили в компании.