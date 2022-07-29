Белый дом: Байден пойдет на второй срок

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что действующий президент США Джо Байден планирует переизбраться в 2024 году.

«Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны», – сказала она на брифинге.

Ранее CNN приводил данные опроса, согласно которому лишь 25% сторонников демократов хотят видеть Джо Байдена в качестве кандидата в президенты в 2024 году.