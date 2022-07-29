США скоро объявят новую военную помощь Украине

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на закрытом брифинге в пятницу анонсировал объявление нового пакета военной помощи Украине, передает «Европейская правда».

Кирби отметил, что новый пакет военной помощи будет объявлен «очень скоро», но отказался уточнять, что войдет в его состав. Известно, что речь пойдет о выделении оружия из запасов армии США указом президента Джо Байдена.

«В общем, можете ожидать (в новом пакете военной помощи) увидеть те же вещи, что и в военной помощи, которую вы уже видели», - добавил представитель Белого дома.

Ранее США официально сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины с четырьмя HIMARS и 580 дронами.