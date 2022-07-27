Пентагон: Украина имеет преимущество над Россией в Херсоне

«В США убеждены, что сейчас Украина имеет преимущество над Россией на южном фронте возле Херсона». Об этом заявил неназванный чиновник Пентагона в разговоре с представителями американских СМИ.

Он отметил, что «украинцы достигают преимущества вокруг Херсона – это не большие успехи, но они есть».

«Сейчас Россия ищет способы, как усилить свои позиции на этом направлении», - сказал чиновник.

Вместе с тем в Пентагоне считают, что Украина достигла такого уровня обороны, который позволяет «держать армию России в тупике».