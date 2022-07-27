Спикер Госдумы назвал «предателями» тех, кто уехал из России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями тех, кто уехал из России на время войны в Украине, чтобы переждать ее.

«Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать: он – предатель», - заявил Володин.

Также спикер Госдумы добавил, что вопрос Крыма и решение о признании «Донецкой и Луганской народных республик» являлось «консенсусом всех политических сил Российской Федерации».

«Те, кто это решение не поддержал, те не с народом. Вы об этом задумайтесь», - подытожил он.