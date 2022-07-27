Боррель: ВВП России сократится на 10 процентов

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью DW заявил, что ВВП России сократится в этом году на 10 процентов.

Он отверг утверждения о том, что российская экономика пока не сильно пострадала от западных санкций, в то время как европейские потребители уже ощущают на себе бремя высоких счетов за электроэнергию.

По его мнению, более важным, чем сокращение потребления российского газа, являются усилия, направленные на «разрыв связей российской экономики с остальным миром».