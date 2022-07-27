В то же время, некоторые проармянски настроенные члены Конгресса США пытаются оказать давление на Турцию, настаивая чуть-ли не на запрете массового производства «Байрактаров», названных конгрессменами «оружием смерти».

«Определенные беспокойства» по данному поводу возникли в политических кругах США еще осенью 2020 года, во время войны в Карабах е. Эффективные и максимально точные удары турецких беспилотников по позициям армянской армии в ходе 44-дневной войны заставили Пентагон пересмотреть собственную концепцию вооружений и изучить боевой опыт азербайджанских ВС, в результате чего военные эксперты США пришли к выводу, что в будущих войнах высокотехнологичные дроны будут играть ведущую роль.

Группа членов Конгресса США призывает «досконально исследовать» конструкцию БПЛА «Bayraktar TB2» в связи с подозрениями, связанными с наличием в этих турецких беспилотниках компонентов американского производства.

В качестве повода для прекращения производства этот типа БПЛА, федеральные законодатели, как сообщает некоммерческая служба новостей ProPublica, обратились в администрацию Белого Дома с просьбой расследовать при помощи специалистов технологическую структуру этого типа БПЛА на предмет обнаружения в них компонентов нетурецкого производства. По данным ProPublica, в сбитых за последние месяцы в ходе различных конфликтов «Байрактарах» были обнаружены комплектующие детали, произведенные в США, Канаде и ЕС.

Тони Карденас, проармянски настроенный конгрессмен от штата Калифорния, заявил, что «Bayraktar TB2» «сыграл дестабилизирующую роль» в ряде конфликтных зон, в том числе, в Карабахе.

«Мы внимательно следим за продажами этих беспилотников в Турции, а также за тем, как оно используется по всему миру, - сказал Карденас в интервью ProPublica. – Меня беспокоят дестабилизирующие последствия, которые мы наблюдаем. Нам нужен полный отчет о роли, которую играют детали, произведенные в США, чтобы Конгресс мог осуществлять надлежащий надзор за производством и продажами турецких беспилотников».

Следует отметить, что в последние годы Турция значительно увеличила экспорт «Байрактаров», которые в настоящее время находятся на вооружении четырнадцати стран, а еще шестнадцать стремятся их приобрести.

Любопытно, что Украина, отражающая вооруженную российскую агрессию, также активно использует беспилотники этой модели. Но в Вашингтоне, который является главным союзником и поставщиком современного оружия для Киева, отношение к «Байрактарам» характеризуется привычной для США политикой двойных стандартов: когда «Байрактары» сносят в Украине башни тяжелых российских танков, это становится поводом для радости на Западе. А вот когда те же «Байрактары» подбивают танки и ракетные установки оккупационной армянской армии в Карабахе, то это называют «дестабилизирующим фактором», а сами турецкие БПЛА – «оружием смерти».

А может, дело и не в «Байрактарах» вовсе, а в приоритетах внешней политики США?