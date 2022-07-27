Зеленский о трагедии в Еленовке: доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями силовых структур из-за обстрела колонии в Еленовке.
В ходе встречи президент Украины отметил, что «доказательств, что это было спланированное преступление, предостаточно».
Как отмечается на сайте Зеленского, помимо него, участие в совещании также приняли главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Василий Малюк и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинець.