Молдова попросит помощи в случае военного конфликта с Россией

Молдова попросит помощи у союзников в случае военного конфликта с Россией. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду на пресс-конференции в Бухаресте, передает Digi24.

По ее словам, Молдова чувствует угрозу безопасности, так как «российско-украинский фронт» приближается к границе республики.

«Растет число провокаций внутренних сил, направленных на дестабилизацию ситуации в Молдавии. Мы обеспокоены и допускаем все сценарии, в том числе самые пессимистичные. Мы готовимся ко всем сценариям», - сказала она, добавив, что кризисы, с которыми сейчас сталкивается Молдавия, являются тяжелым бременем для страны, которое она не может нести в одиночку.