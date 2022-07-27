Германия не планирует реанимировать «Северный поток-2»

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» «не является вариантом и был бы ошибкой», передает Guardian.

Также он считает, что одобрение «Северного потока-2» стало бы капитуляцией Европы в контексте санкций.

«Северный поток-2» был предназначен для удвоения потока российского газа в Германию, однако правительство страны за два дня до начала войны в Украине приняло решение разорвать соглашение с Москвой.

Согласно новому постановлению, немецкие хранилища должны быть заполнены не менее чем на 75% до 1 сентября. По словам Хабека, Германия переживает большой энергетический кризис.