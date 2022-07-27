Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели отличился в матче 3-го тура чемпионата Хорватии.

Его команда – загребское «Динамо» - принимала дома клуб «Истра 1961». Хозяева победили со счетом 4:1. Махир, для которого это был первый матч в сезоне, вышел на поле на 82-й минуте. А уже спустя шесть минут он забил гол, поставив точку в матче.

«Динамо» показывает стопроцентный результат – три победы в трех матчах. С 9 очками команда азербайджанского форварда возглавляет турнирную таблицу.