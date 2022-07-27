В Госдепе полагают, что Путин «не намерен сходить с намеченного пути»

У президента РФ Владимира Путина есть понимание, куда двигаться дальше и он не намерен сходить с пути. Так сказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью The Economist, напомнив, что недавно глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва поможет «украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического».

Когда Шерман спросили, что, по ее мнению, должны сделать США, чтобы Россия завершила войну в Украине, она ответила: «Думаю, у него есть видение того, куда двигаться дальше. Полагаю, он не намерен сходить с намеченного пути. И остальной мир должен понять его амбициозность», передают российские СМИ.