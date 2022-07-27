По словам депутата, первоначально азербайджанская Академия наук, как интегральная часть советской академии, была создана для достижения глобальных целей, которые ставило перед собой руководство бывшего СССР.

«Национальная Академия наук Азербайджана (НАНА) – это мертвая структура, поставившая на поток выпуск сомнительных с профессиональной точки зрения профессоров и кандидатов наук» , - заявил haqqin.az депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, комментируя указ президента, в соответствии с которым ряд научных учреждений, структур и организаций НАНА передаются в подчинение Министерству науки и образования.

Однако по мере застоя система советской Академии наук полностью перешла на функции политического и идеологического контроля над научным сообществом. И хотя из стен советских академий вышло немало ученых с мировыми именами, в массе своей деятельность этой структуры ограничивалась раздачей ученых степеней и званий членам аппарата Коммунистической партии.

«После обретения независимости Азербайджана НАНА стала чем-то вроде социальной платформы, рабочим местом с невысокой зарплатой, где определенные лица могли получить ученую степень, - считает Фазиль Мустафа. - Если в структуре НАНА 10-15 процентов ученых действительно двигали вперед науку, то 80 процентов занимались написанием формальных кандидатских и докторских диссертаций для фальшивых ученых. Для многих сотрудников НАНА основной сферой деятельности было репетиторство, журналистика и пр. С горечью приходится констатировать, что наука в этой системе НАНА занимала одно из последних мест. К сожалению, за время независимости мы не смогли развить университетскую модель научных институтов. Переход на эту прогрессивную модель был принесен в жертву личным амбициям и волюнтаристским капризам ряда должностных лиц. Университетская модель научных институтов, к примеру, прекрасно развита в Казахстане. Для ее внедрения казахи пригласили экспертов из Японии, создавших из местных специалистов эффективную команду реформаторов. В результате было создано реальное научное предприятие, которое занимается научными исследованиями».

По мнению депутата Милли Меджлиса, НАНА уже давно представляет собой безжизненную структуру, в которой преимущественно пожилые люди коротают за государственный счет время до наступления пенсионного возраста.

«Президент Азербайджана принял абсолютно правильное решение и прогрессивную стратегию по объединению науки и образования, - считает Фазиль Мустафа. - Развитие образования и науки по идее должны взаимодополнять друг друга. Но, к сожалению, ситуация с нашей системой образования не менее плачевна, чем состояние национальной Академии наук. Весьма сомнительно, что слияние двух мертвых структур способно произвести на свет одну жизнеспособную систему. Я не исключаю, что НАНА в сочетании с Министерством науки и образования будут не столько интегрироваться и развиваться, сколько способствовать еще большей обоюдной деградации».

Мустафа убежден, что было бы намного целесообразнее реформировать НАНА по модели научно-исследовательского университета, и напоминает об утвержденной президентом Ильхамом Алиевым «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы», в рамках которой на базе двух университетов с высоким исследовательским потенциалом предусмотрено создать два исследовательских вуза.

«Для преобразования НАНА по данной модели можно было бы пригласить в Азербайджан известных специалистов из Японии или Южной Кореи, в которых исследовательские вузы работают с высокой эффективностью», - считает Фазиль Мустафа.

По мнению депутата, в свете изложенного выше имеет смысл во избежание излишней социальной напряженности отложить на какое-то время полное расформирование НАНА и создать команду высококлассных специалистов, поручив им реформировать Национальную Академию наук Азербайджана НАНА в современное подразделение, которое будет заниматься научными исследованиями и технологическими разработками.