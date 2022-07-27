Депутат Фазиль Мустафа: «Академия наук – мертвая структура с фиктивными учеными» мы спрашиваем, они отвечают
«Национальная Академия наук Азербайджана (НАНА) – это мертвая структура, поставившая на поток выпуск сомнительных с профессиональной точки зрения профессоров и кандидатов наук», - заявил haqqin.az депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, комментируя указ президента, в соответствии с которым ряд научных учреждений, структур и организаций НАНА передаются в подчинение Министерству науки и образования.
По словам депутата, первоначально азербайджанская Академия наук, как интегральная часть советской академии, была создана для достижения глобальных целей, которые ставило перед собой руководство бывшего СССР.
Однако по мере застоя система советской Академии наук полностью перешла на функции политического и идеологического контроля над научным сообществом. И хотя из стен советских академий вышло немало ученых с мировыми именами, в массе своей деятельность этой структуры ограничивалась раздачей ученых степеней и званий членам аппарата Коммунистической партии.
«После обретения независимости Азербайджана НАНА стала чем-то вроде социальной платформы, рабочим местом с невысокой зарплатой, где определенные лица могли получить ученую степень, - считает Фазиль Мустафа. - Если в структуре НАНА 10-15 процентов ученых действительно двигали вперед науку, то 80 процентов занимались написанием формальных кандидатских и докторских диссертаций для фальшивых ученых. Для многих сотрудников НАНА основной сферой деятельности было репетиторство, журналистика и пр. С горечью приходится констатировать, что наука в этой системе НАНА занимала одно из последних мест. К сожалению, за время независимости мы не смогли развить университетскую модель научных институтов. Переход на эту прогрессивную модель был принесен в жертву личным амбициям и волюнтаристским капризам ряда должностных лиц. Университетская модель научных институтов, к примеру, прекрасно развита в Казахстане. Для ее внедрения казахи пригласили экспертов из Японии, создавших из местных специалистов эффективную команду реформаторов. В результате было создано реальное научное предприятие, которое занимается научными исследованиями».
По мнению депутата Милли Меджлиса, НАНА уже давно представляет собой безжизненную структуру, в которой преимущественно пожилые люди коротают за государственный счет время до наступления пенсионного возраста.
«Президент Азербайджана принял абсолютно правильное решение и прогрессивную стратегию по объединению науки и образования, - считает Фазиль Мустафа. - Развитие образования и науки по идее должны взаимодополнять друг друга. Но, к сожалению, ситуация с нашей системой образования не менее плачевна, чем состояние национальной Академии наук. Весьма сомнительно, что слияние двух мертвых структур способно произвести на свет одну жизнеспособную систему. Я не исключаю, что НАНА в сочетании с Министерством науки и образования будут не столько интегрироваться и развиваться, сколько способствовать еще большей обоюдной деградации».
Мустафа убежден, что было бы намного целесообразнее реформировать НАНА по модели научно-исследовательского университета, и напоминает об утвержденной президентом Ильхамом Алиевым «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы», в рамках которой на базе двух университетов с высоким исследовательским потенциалом предусмотрено создать два исследовательских вуза.
«Для преобразования НАНА по данной модели можно было бы пригласить в Азербайджан известных специалистов из Японии или Южной Кореи, в которых исследовательские вузы работают с высокой эффективностью», - считает Фазиль Мустафа.
По мнению депутата, в свете изложенного выше имеет смысл во избежание излишней социальной напряженности отложить на какое-то время полное расформирование НАНА и создать команду высококлассных специалистов, поручив им реформировать Национальную Академию наук Азербайджана НАНА в современное подразделение, которое будет заниматься научными исследованиями и технологическими разработками.