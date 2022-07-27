Министерство обороны США готовится к возможности того, что спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси посетит Тайвань. Об этом сообщила американская газета Politico.

Пелоси, которая занимает третий по значимости пост в государственной иерархии США, ранее в пятницу отказалась уточнить, намерена ли она посетить Тайвань во время поездки в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), сославшись на соображения безопасности.

Однако, по словам источников газеты, "Пентагон все равно проводит подготовку". Согласно сведениям издания, "если поездка пойдет по плану, Пелоси отправится в Тайбэй на американском военном самолете". Из публикации следует, что спикер Палаты представителей Конгресса США, вероятно, отправится в АТР в эти выходные.

В материале также говорится, что американские военные опасаются, что Пекин может начать ракетные испытания в водах недалеко от острова. По словам источников издания, американским военным самолетам, совершающим полеты в регионе, "уже разрешено нести максимальный боезапас".