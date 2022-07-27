Гибель украинских военных в Еленовке: в ISW поставили под сомнение версию России

Эксперты американского Института изучения войны (ISW), анализируя видео с места взрыва в Еленовской колонии, где погибли десятки украинских военнопленных, посчитали, что это не могли быть последствия удара ракетной системой залпового огня HIMARS. Об этом говорится в отчете организации, опубликованном в ночь на 30 июля.

Русская служба BBC пишет, что в результате "кинетического события" [термин может включать в себя практически любые боевые действия] 28 июля десятки украинских военнопленных погибли в находящейся под контролем России Донецкой области. Украина и Россия винят друг друга в нападении. Доступные визуальные свидетельства подтверждают скорее версию Киева, однако ISW пока не может независимо оценить характер нападения и ответственную сторону.

В отчете отмечается, что российские СМИ опубликовали видео из изолятора, на которых видны повреждения, но это не те повреждения, которые мог бы нанести удар HIMARS.