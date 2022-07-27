На Каспии нашли тело одного из утонувших рыбаков

Водолазы Министерства по чрезвычайным ситуациям обнаружили и извлекли из воды тело Ниджата Аллахвердиева (1992 г.р.), утонувшего вечером 28 июля во время рыбалки на берегу моря в поселке Локбатан Гарадагского района.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, тело было найдено утром 30 июля приблизительно в 200 метрах от места происшествия. Продолжаются поиски второго утонувшего мужчины.

Накануне в МЧС сообщили, что в четверг на территории поселка Локбатан два человека во время рыбалки по неосторожности упали в воду и утонули.